Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном согласовано на 70% – Пашинян

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Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном согласовано примерно на 70%, однако Баку должен подтвердить свою приверженность договоренностям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Сейчас многие пытаются оценить, каковы шансы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", – отметил он.

Как подчеркнул премьер-министр страны, речь идет о подтверждении территориальной целостности.

3 ноября глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Армения опасается, что у Азербайджана до сих пор есть к ней территориальные претензии.

У Еревана также имеются опасения, что у Баку есть амбиции и сомнения относительно суверенитета Армении, особенно когда речь идет о региональных коммуникациях, уточнил министр.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Автобусы с мирными жителями Карабаха отправились в Армению