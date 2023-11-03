В Армении опасаются, что у Азербайджана есть к ней территориальные претензии

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Армения опасается, что у Азербайджана до сих пор есть к ней территориальные претензии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу армянского МИД Арарата Мирзояна.

У Еревана также имеются опасения, что у Баку есть амбиции и сомнения относительно суверенитета Армении, особенно когда речь идет о региональных коммуникациях, уточнил министр.

Между тем Германия поможет Армении решить гуманитарные проблемы беженцев из Нагорного Карабаха, о чем сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее информации, на это будет выделено дополнительно 9,3 миллиона евро.

"Мы видели, как вы открыли свои сердца народу Нагорного Карабаха. Мы не оставим вас одних в этом вопросе", – сказала она на совместной пресс-конференции с Мирзояном.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Почти 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению