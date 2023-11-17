Суд ООН постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасность армян в Карабахе

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Азербайджан обязан обеспечить безопасность всех людей, в том числе армян, в Нагорном Карабахе. Соответствующее решение огласила председатель Международного суда ООН Джоан Донохью, передает ТАСС.

По ее словам, страна должна дать гарантии, "что в отношении людей, которые остались в Нагорном Карабахе после 19 сентября или вернулись в Нагорный Карабах и хотят там остаться, не используют силу или не запугивают их".

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.

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