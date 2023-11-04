В Баку заявили, что ждут от Еревана ответов на последние предложения по мирному договору

Фото: 123RF/grynold

Азербайджан подтверждает готовность к переговорам с Арменией и ожидает ответа Еревана на свои последние мирные предложения. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова.

На брифинге Байрамов подчеркнул, что формат переговоров может быть любой. Он добавил, что обсудил нормализацию отношений с армянским коллегой Араратом Мирзояном во время министерской встречи в Тегеране 23 октября.

По его информации, встреча с Мирзояном не была запланирована, но она продлилась более 40 минут.

В пятницу, 3 ноября, Мирзоян заявил, что Армения опасается, что у Азербайджана до сих пор есть к ней территориальные претензии.

У Еревана также имеются опасения, что у Баку есть амбиции и сомнения относительно суверенитета Армении, особенно когда речь идет о региональных коммуникациях, уточнил министр.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Автобусы с мирными жителями Карабаха отправились в Армению