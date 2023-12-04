В Ереване сообщили о гибели военного Армении из-за азербайджанского обстрела

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Вооруженные силы Азербайджана открыли стрельбу на границе с Арменией, из-за чего погиб армянский военный. Об этом заявила пресс-служба Минобороны республики.

По данным военного ведомства Армении, инцидент произошел 4 декабря примерно в 14:35 (13:35 по московскому времени) в Бардзрунском районе (Вайоцдзорский район). Сейчас проводится расследование для выяснения обстоятельств происшествия.

"В результате военнослужащий воинской части НМО Аракелян Герасим Аветикович получил смертельное огнестрельное ранение", – сказано в сообщении.

Пресс-служба Минобороны Армении выразила искренние соболезнования родственникам и сослуживцам погибшего.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении. Так, он указал на подозрения по поводу того, что на официальном уровне в Азербайджане Армению стали называть Западным Азербайджаном.



В Минобороны Армении назвали ситуацию на границах относительно стабильной