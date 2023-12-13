Баку и Ереван провели обмен задержанными военнослужащими

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Азербайджан и Армения произвели обмен военнослужащими, задержанными в разное время. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших, передает РИА Новости.

Там уточнили, что 13 декабря на участке армяно-азербайджанской границы в Газахском районе Еревану было передано 32 солдата, Баку – два военнослужащих.

Факт передачи подтвердил армянский премьер-министр Никол Пашинян, написав об этом на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). По его словам, солдаты были взяты в плен в Нагорном Карабахе с 2020 по 2023 год. После освобождения они пройдут предварительное медицинское обследование, а потом вернутся к родственникам, написал он.

По данным азербайджанского государственного агентства АзерТадж, со стороны Еревана были отпущены Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров, которых задержали в апреле этого года. Утверждалось, что они пропали без вести из-за плохой видимости на приграничной территории и попали в плен.

Ранее сообщалось, что Баку и Ереван выпустили совместное заявление, в котором говорится об обмене задержанными военнослужащими. В документе указано, что страны готовы прикладывать усилия, чтобы нормализовать отношения. Решение об освобождении задержанных военных основано на принципах гуманизма и является жестом доброй воли, подчеркивается в заявлении.

Также глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян заявил, что Ереван считает возможным подписание мирного договора с Баку в ближайшее время. По его словам, документ должен быть в таком виде, в каком Армения сочтет возможным его подписать и на который Азербайджан даст свое согласие.

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