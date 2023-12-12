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12 декабря, 09:51

Политика

Алиев стал кандидатом в президенты на внеочередных выборах в Азербайджане

Фото: kremlin.ru

Действующий азербайджанский лидер Ильхам Алиев был выдвинут кандидатом в президенты на внеочередных выборах в Азербайджане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампредседателя – руководителя центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" Таира Будагова.

По его словам, внеочередные президентские выборы в стране состоятся 7 февраля 2024 года.

"Правление партии собирается доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами. Время заседания будет объявлено в ближайшие дни", – сказал Будагов.

Ранее было опубликовано совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении. Согласно документу, Баку и Ереван подтвердили желание достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности.

Также в тексте говорится, что Армения и Азербайджан разделяют мнение об исторической возможности для достижения долгожданного мира в регионе.

Из совместного заявления также следовало, что Баку и Ереван договорились об обмене задержанными военнослужащими. Азербайджан отпустит 32 человека, а Армения – двух военнослужащих.

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