Песков заявил о важности для РФ заключения мирного договора между Ереваном и Баку

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России важно, чтобы Армения и Азербайджан как можно скорее заключили мирное соглашение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Известия".

"Для нас очень важно, чтобы два наших партнера, союзника <...> как можно скорее заключили этот договор", – сказал он, добавив, что это решение бы обеспечило мир, стабильность и предсказуемость на Кавказе, что важно для России.

Он также отметил, что РФ готова помочь Армении и Азербайджану закончить работу над мирным договором.

"Россия готова им помогать, готова это приветствовать", – подчеркнул Песков.

Помимо этого, представитель Кремля заявил, что обе страны не раз в последнее время декларировали свою готовность завершить работу над мирным договором. В заключение он объяснил, что Россия не навязывает своего посредничества в работе над документом.

Ранее Песков указал на готовность азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна к выходу на мирный договор. По его словам, страны не являются противоборствующими сторонами, они "констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров".

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