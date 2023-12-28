Азербайджан передал Армении пять основных принципов мирного соглашения

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Азербайджан отправил Армении пять основных принципов, которые лежат в основе проекта мирного договора между странами. Об этом рассказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков. Его слова приводит The Guardian.

"На прошлой неделе армянской стороне был передан последний вариант текста мирного соглашения, теперь Баку ожидает от Еревана ответа на свои предложения. Мы обозначили пять основных принципов, легших в основу подготовленного Баку проекта мирного соглашения", – отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России важно, чтобы Армения и Азербайджан как можно скорее заключили мирное соглашение. Он также отметил, что РФ готова помочь им закончить работу над мирным договором.

В свою очередь, спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал, что Баку принимает шаги для установления мира на Южном Кавказе и заключения мирного соглашения. С его слов, основные принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы.

Политик уточнил, что на данный момент остались некоторые вопросы, которые Армения и Азербайджан смогут решить путем переговоров.



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