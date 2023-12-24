Во Франции назвали политику фон дер Ляйен катастрофой для страны

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Торговая политика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен губительна для Франции. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал подписание фон дер Ляйен нового соглашения о свободной торговле Евросоюза с Кенией.

"Евросоюз хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!" – написал Филиппо.

По словам политика, французский сельскохозяйственный сектор находится под угрозой из-за экспорта цветов из Кении, которые будут стоить на рынке Франции в разы дешевле местных растений.

Филиппо убежден, что подобное развитие событий поставит сельское хозяйство Франции "на колени".

Ранее Флориан Филиппо заявлял, что Урсула фон дер Ляйен добивается гибели Европы, продвигая вступление Украины в Евросоюз. Он назвал Украину "крайне коррумпированной страной" и призвал Францию покинуть ЕС, пока не стало "слишком поздно".