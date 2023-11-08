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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели Европы, продвигая вступление Украины в ЕС. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС", – предупредил он.

Филиппо назвал Украину "крайне коррумпированной страной" и призвал Францию покинуть ЕС, пока не стало "слишком поздно". По его мнению, представители ЕС полностью подчиняются США и "хотят нашей простой и прямой смерти".

Ранее французский политик заявил, что западным государствам следует принять тот факт, что у Киева нет шансов победить в конфликте с российской стороной. Он также призвал прекратить поставки оружия на Украину.

Филиппо также заявлял, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих заявлениях о ситуации в Израиле использует воинственную и неоконсервативную риторику.