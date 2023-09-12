Во Франции обвинили фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в ущемлении прав россиян в связи с запретом на въезд в ЕС на личном транспорте. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Отныне расизм и обобщения разрешены, если они антироссийские! Ведь это же "европейские ценности", не так ли? Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, разжигание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке дня!" – написал Филиппо.

Ранее ЕК подтвердила интерпретацию санкционного законодательства по отношению к РФ, в рамках которого въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в России, считается запрещенным импортом.

До этого, 4 сентября, российское диппредставительство в ФРГ сообщало о случаях изъятия автомобилей сотрудниками немецкой таможни у россиян. Отмечалось, что во внимание не принимались аргументы о ввозе собственности в личных целях, а не для продажи.

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