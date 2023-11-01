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Западным государствам следует принять тот факт, что у Киева нет шансов победить в конфликте с российской стороной. Таким мнением глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо поделился на странице в соцсети X.

Он обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявив, что "все кончено". Он также призвал сделать выводы по этому вопросу.

"Прекратите отправлять оружие и миллиарды!" – подчеркнул он.

Вместе с тем Филиппо указал, что западные СМИ все чаще пишут о крахе украинской армии на фронтах.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин не исключил начала гражданской войны в стране. Он рассказал, что на украинской территории каждый день происходят "аресты, репрессии, расправы, различные суды".

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