Французский политик заявил, что включение в состав БРИКС новых стран ослабит США

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Принятие в состав БРИКС новых стран говорит о глобальной революции, происходящей в мире. Об этом написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем X (бывший Twitter).

"На саммите БРИКС только что было объявили о принятии с 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов", – написал он.

По его мнению, тот факт, что шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран теперь входят в состав БРИКС, говорит о глобальной революции и ослаблении роли США в мире.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что шесть новых государств станут участниками БРИКС с 1 января 2024 года.

Он также обратил внимание, что БРИКС не станет ограничиваться одной фазой расширения. Члены союза достигли соглашения в отношении руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения объединения.

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