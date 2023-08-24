Политолог связал расширение БРИКС с ослаблением роли G7

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Расширение БРИКС означает ослабление роли G7, сообщил политолог Юрий Светов в эфире радио КП.

По его словам, страны "Группы семи" недавно собирались, но ничего, кроме объединения против России, миру предложить не смогли.

"Расширение показывает, что в G20 может появиться сплоченный голос БРИКС. С ООН проблемы тоже возникнут", – заявил Светов.

Он отметил, что ООН стремительно теряет свое влияние из-за западного диктата, а БРИКС будет показывать пример союза, где все государства суверенны.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по паритету покупательной способности обходит страны Группы семи (G7).

Также президент поздравил Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ и Эфиопию со вступлением в БРИКС.

Накануне действующие члены объединения – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – утвердили принципы принятия в БРИКС новых участников. На сегодняшний день заявки на вступление в организацию подали 22 страны.

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