СМИ узнали о планах пригласить несколько стран в БРИКС на саммите в ЮАР

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

На саммите БРИКС в ЮАР, куда позвали более 60 глав государств, к блоку могут пригласить присоединиться несколько стран, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами по этому вопросу.

В то же время цель расширения БРИКС вызвала разногласия между Индией и Китаем в связи с вопросом о том, должен ли блок быть клубом по защите интересов развивающихся рынков или политической силой, открыто бросающей вызов Западу.

В свою очередь, глава МИД ЮАР Наледи Пандор считает неправильным рассматривать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг. При этом, как пишет газета, на Западе возможное присоединение Ирана, Белоруссии и Венесуэлы расценят как шаг в сторону союзников России.

Источники издания, которые участвуют в переговорах, сказали, что критерии приема новых членов следует согласовать с лидерами БРИКС. При этом они отметили, что вопрос о единой валюте на повестке не стоит, несмотря на растущее недовольство доминированием американского доллара.

Ранее сообщалось, что Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в объединение новых партнеров. По словам китайских дипломатов, Пекин всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм.

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявлял, что многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС, в том числе и Эфиопия. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться во время саммита БРИКС, который состоится в в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа.

В частности, власти Египта планируют выступить на предстоящем саммите БРИКС с просьбой вступить в объединение и рассчитывают на оказание поддержки со стороны РФ.

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