Египет заявил, что рассчитывает на поддержку РФ в вопросе вступления в БРИКС

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Власти Египта планируют выступить на предстоящем саммите БРИКС с просьбой вступить в объединение и рассчитывают на оказание поддержки со стороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Египет примет участие в саммите БРИКС во вторник (22 августа. – Прим. ред.), который пройдет в ЮАР, и выступит с просьбой о вступлении в объединение. Египет рассчитывает на поддержку России в этом вопросе", – заявил председатель Египетского совета по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявлял, что многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС, в том числе и Эфиопия.

По его словам, этот вопрос будет рассматриваться во время саммита БРИКС, который состоится в в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа.

До этого стало известно, что Владимир Путин примет участие в саммите объединения по видеосвязи. В очном формате от российской стороны на саммите будет присутствовать глава министерства иностранных дел страны Сергей Лавров.



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