Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС – МИД Китая

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Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в объединение новых партнеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

По словам китайских дипломатов, Пекин всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм.

В ведомстве также сообщили о готовности Китая работать с партнерами по БРИКС, чтобы поддержать работу ЮАР в качестве страны председателя, способствовать качественному развитию сотрудничества объединения, совместно организовывать различные мероприятия в рамках БРИКС и вносить вклад в укрепление стабильности во всем мире.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявлял, что многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС, в том числе и Эфиопия.

По его словам, этот вопрос будет рассматриваться во время саммита БРИКС, который состоится в в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа.

В частности, власти Египта планируют выступить на предстоящем саммите БРИКС с просьбой вступить в объединение и рассчитывают на оказание поддержки со стороны РФ.

Песков прокомментировал возможность вступления новых стран в БРИКС