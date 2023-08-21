03:26Политика
Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС – МИД Китая
Фото: 123RF/pananba
Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в объединение новых партнеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.
По словам китайских дипломатов, Пекин всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм.
В ведомстве также сообщили о готовности Китая работать с партнерами по БРИКС, чтобы поддержать работу ЮАР в качестве страны председателя, способствовать качественному развитию сотрудничества объединения, совместно организовывать различные мероприятия в рамках БРИКС и вносить вклад в укрепление стабильности во всем мире.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявлял, что многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС, в том числе и Эфиопия.
По его словам, этот вопрос будет рассматриваться во время саммита БРИКС, который состоится в в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа.
В частности, власти Египта планируют выступить на предстоящем саммите БРИКС с просьбой вступить в объединение и рассчитывают на оказание поддержки со стороны РФ.
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