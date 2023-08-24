Путин поздравил новых членов БРИКС со вступлением в организацию

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Владимир Путин поздравил Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ и Эфиопию со вступлением в БРИКС. Выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам саммита организации, президент России отметил, что Москва продолжит работать над расширением влияния БРИКС в мире.

"Хотел бы поздравить новых наших членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире", – сказал глава российского государства.

Накануне действующие члены объединения – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – утвердили принципы принятия в БРИКС новых участников. На сегодняшний день заявки на вступление в организацию подали 22 страны.

24 августа СМИ писали, что новыми членами объединения станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Позже стало известно, что к этому списку присоединится еще и Эфиопия. Отмечалось, что в основе отбора кандидатов лежал принцип соблюдения регионального баланса.



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