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Козни и интриги Запада в целях помешать проведению саммита БРИКС потерпели неудачу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Саммит БРИКС, несмотря ни на какие козни, а их было немало, несмотря ни на какие многомесячные интриги Вашингтона и Лондона, которые что только ни изобретали, чтобы сорвать это мероприятие, несмотря на попытки Елисейского дворца вклиниться, влезть, что-то опять "перебуровить" и не дать разным странам с реальной экономикой, не с дутыми валютами, с трудолюбивыми людьми, которые создают реальный продукт, собраться и обсудить, как сохранить планету от очередных махинаций, все эти козни не сработали и не сработают дальше", – заявила она.

Захарова отметила, что для всего мира "отрезвляющим фактором" стали действия Запада вокруг зерновой сделки. По ее словам, под лозунгом "поможем беднейшим странам, в первую очередь Африке" обогатились лишь западные компании.

Официальный представитель МИД РФ отмечает, что именно это позволило странам на различных континентах переосмыслить то, что происходит в последние полтора года, и "увидеть, кто стоит внутри интриги".

В конце июля Владимир Путин заявил о планах России безвозмездно поставить зерно в африканские Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрею. Это произошло после завершения зерновой сделки.

Как сообщал глава государства, в четыре страны Африки будет направлено 25–50 тысяч тонн продовольствия.

Российский лидер ранее также отмечал, что объединение БРИКС выступает против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма. По словам Путина, к кризису, произошедшему на Украине, привело то, что некоторые страны Запада предприняли попытку сохранения гегемонии в мире.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос