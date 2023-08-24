Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ войдут в БРИКС – СМИ

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В состав БРИКС дополнительно войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Об этом со ссылкой на проект итогового документа саммита группы сообщает бразильский портал UOL.

Согласно данным портала, одним из основных критериев при отборе новых членов объединения был географический фактор для обеспечения регионального баланса. Уточняется, что для соблюдения этого принципа рассматривается присоединение к блоку еще одной страны из Африки.

В материале указано, что власти Бразилии хотели бы видеть членом объединения Индонезию, однако та пока что не готова присоединиться к БРИКС.

Ранее сообщалось, что главы стран БРИКС приняли документ с прописанными в нем принципами принятия в объединение новых членов. Все детали по поводу расширения сообщества они должны представить до завершения саммита 24 августа.

Формальные заявки на вступление в объединение подавали Таиланд, Аргентина, Бангладеш, Гондурас, Египет, Индонезия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Куба, Бахрейн, Эфиопия, Вьетнам и Кувейт.

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