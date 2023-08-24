Президент ЮАР заявил, что шесть новых стран войдут в БРИКС в 2024 году

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Шесть новых государств станут участниками БРИКС с 1 января 2024 года. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

По словам африканского лидера, новыми членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Решение об этом было принято в рамках 15-го саммита союза.

"Членство вступает в силу с 1 января 2024 года", – цитирует Рамапосу ТАСС.

Он также обратил внимание, что БРИКС не станет ограничиваться одной фазой расширения. Члены союза достигли соглашения в отношении руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения БРИКС.

Владимир Путин ранее предложил провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани. В следующем году право определить место встречи перейдет к России. Российский лидер подчеркнул, что в рамках ожидаемой встречи планируется около 200 экономических, политических, общественных мероприятий, которые примут более десятка городов РФ.



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