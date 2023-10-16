Во Франции обвинили главу ЕК в использовании воинственной риторики в Израиле

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих заявлениях о ситуации в Израиле использует воинственную и неоконсервативную риторику. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Он также добавил, что Франции необходимо заботиться о гражданском населении Израиля и Палестины, продвигать меры по установлению мира на Ближнем Востоке и думать о деэскалации конфликта.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что группировка ХАМАС является единственным виновником эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Ранения зафиксировали по меньшей мере у 3 500 человек.

В Минздраве Палестины сообщали, что из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев.

Митинги в поддержку Палестины прошли в Марокко и Лос-Анджелесе