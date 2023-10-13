Глава ЕК назвала ХАМАС единственным виновником конфликта в Израиле

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что группировка ХАМАС является единственным виновником эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Она добавила, что действия ХАМАС не имеют ничего общего с законными устремлениями народа Палестины. Фон дер Ляйен выразила уверенность, что Израиль будет реагировать на данную ситуацию как демократическое государство.

Глава ЕК подчеркнула, что Израиль имеет право защищать себя и свой народ – это его обязанность.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек. Число погибших палестинцев в результате ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 1,9 тысячи человек, включая 614 детей.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

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