Израиль нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

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Израильская армия нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары были произведены в ответ на воскресный обстрел израильской территории.

Ранее в пресс-службе армии Израиля сообщили, что ЦАХАЛ 15 октября нанес удары примерно по 250 военным целям главным образом на севере сектора Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Ранения зафиксировали по меньшей мере у 3 500 человек.

В Минздраве Палестины сообщали, что из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев.

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