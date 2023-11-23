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Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что программа макрофинансовой помощи Евросоюза Украине является безумием. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Политик напомнил, что, согласно этой программе, Киев будет ежемесячно получать от ЕС по 1,5 миллиарда евро.

"И так каждый месяц с января! Возмутительно! И это несмотря на то, что война проиграна, а эта страна сверхкоррумпирована!" – добавил Филиппо.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз перевел Украине ноябрьский транш макрофинансовой помощи в 1,5 миллиарда евро. Она уточнила, что суммарная помощь Киеву достигла 85 миллиардов евро.

До этого Флориан Филиппо заявил, что фон дер Ляйен добивается гибели Европы, продвигая вступление Украины в ЕС. Политик вновь назвал Украину "крайне коррумпированной страной" и призвал Францию покинуть ЕС, пока не стало "слишком поздно".



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