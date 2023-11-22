Шольц на саммите G20 попросил Путина закончить конфликт на Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что в ходе саммита Группы семи призвал Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. Об этом пишет ТАСС.

На пресс-конференции Шольц заявил, что Путин 22 ноября впервые с начала спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20.

"Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с территории Украины, с тем чтобы эта война, наконец, завершилась", – указал канцлер Германии.

Он повторил призыв к справедливому и долгосрочному миру на Украине и вновь подчеркнул, что будет поддерживать украинскую сторону так долго, сколько потребуется.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что конфликт на Украине все еще является главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе. По его словам, "южные рубежи" ОДКБ подвергаются воздействию многочисленных вызовов.

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