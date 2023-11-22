ЕС перевел Украине ноябрьский транш помощи в 1,5 млрд евро – ЕК

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Евросоюз (ЕС) перевел Украине ноябрьский транш макрофинансовой помощи в 1,5 миллиарда евро. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети X.

Она уточнила, что суммарная помощь Киеву достигла 85 миллиардов евро.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал все страны Европейского союза увеличить военные поставки для Украины. Также он объявил о решении Евросоюза подготовить еще 10 тысяч военнослужащих для ВСУ, помимо тех 30 тысяч, которые уже подготовлены.

До в СМИ сообщалось, что ФРГ и другие страны ЕС выступили против предоставления Киеву военной помощи на 20 миллиардов евро.

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