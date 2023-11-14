Боррель призвал страны Евросоюза увеличить военные поставки для Украины

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Все страны Европейского союза должны увеличить военные поставки для Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи министров обороны ЕС, пишет ТАСС.



Европейский политик призвал прислать украинскому государству необходимые средства противовоздушной обороны и зимнего обмундирования.

Также Боррель объявил о решении Евросоюза подготовить еще 10 тысяч военнослужащих для Вооруженных сил Украины (ВСУ), помимо тех 30 тысяч, которые уже подготовлены.

По его словам, ЕС сможет их быстро подготовить, однако точные сроки не назвал. Также Евросоюз не отказался от планов поставок 1 миллиона снарядов для ВСУ до марта 2024 года, уточнил он.

"Я знаю, что пока она выполнена примерно на 30%, мы поставили порядка 300 тысяч снарядов", – уточнил Боррель.

Он указал на то, что эти снаряды были собраны со всех складов армий Евросоюза.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась поддерживать проект по выделению Украине помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, так как Будапешт не получил гарантий от киевских властей для собственных компаний.

Венгерская сторона беспокоится, что может повториться ситуация с включением местного банка в список "спонсоров войны". Так как агентство по противодействию коррупции Украины не дало таких гарантий, то Венгрия не готова к прогрессу в этом вопросе, отметил дипломат.



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