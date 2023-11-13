13 ноября, 23:50Политика
Возможности США по оказанию помощи Украине сокращаются с каждым днем – Белый дом
Фото: 123RF/belegan
Возможности по предоставлению Киеву помощи со стороны США сокращаются с каждым днем. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Штаты пока поставляют оружие, которое просит Киев, однако возможности сокращаются из-за того, что пока конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели.
"С каждой неделей нам становится все сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым предоставить Украине, те инструменты и средства, которые нужны ей для обороны своей территории и наступления", – приводит его слова ТАСС.
Салливан подчеркнул, что в случае получения полного финансирования со стороны конгресса, передача военной помощи могла бы проходить на более устойчивой основе. По его словам, сейчас "ситуация очень динамична, и окно возможностей для нас закрывается".
Ранее в Белом доме признали, что сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Там в очередной раз призвали конгресс оперативнее принять заявку президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи Киеву.
3 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов.
Российские военные заняли стратегическую высоту под Авдеевкой
Читайте также