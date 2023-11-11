В ЕС появились разногласия по выделению Киеву военной помощи – СМИ

Фото: 123RF/standrets

ФРГ и другие страны Евросоюза выступили против предоставления Киеву военной помощи на 20 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломата.

"Я пока не назову его планмертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить... У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах", – подчеркнул источник.

До этого пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон сокращает пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Она призвала конгресс оперативнее принять заявки президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов, а также продемонстрировать, что Вашингтон продолжает решительную поддержку Киева.

3 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Пентагон также анонсировал передачу Штатами 300 миллионов долларов на закупку нового оружия для Украины в рамках нового пакета.

Кроме того, новое правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабмина, который призвал отправить новый пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Там указали, что речь шла преимущественно о боеприпасах.

США отправят на Украину снаряды с обедненным ураном для танков Abrams