Молдавский политик объяснил, почему поддерживает вступление страны в ЕАЭС, а не в ЕС

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За последние три года европейская идея дала Кишиневу лишь нищету, дорогие энергоресурсы, сумасшедшую миграцию, отсутствие рабочих мест и втягивание в войну. Так молдавский оппозиционный политик, бизнесмен Илан Шор объяснил RT, почему поддерживает вступление его страны в ЕАЭС, а не Евросоюз.

"(При вступлении в ЕАЭС. – Прим. ред.) мы рассчитываем на тот экономический рост, который Молдавия может и должна обрести за счет и цен на энергоресурсы, и рынков, и тех добрых отношений, которые сложились у наших стран за многие-многие годы", – отметил он.

Ранее стало известно, что в Молдавии оппозиция организовала массовую акцию протеста. В столице страны собрались сторонники блока коммунистов и социалистов. Они призвали президента Майю Санду уйти в отставку, а также провести досрочные выборы.

Митингующие обвинили действующие власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и стремительным ростом цен.

До этого сообщалось, что молдавская сторона может продолжить закупать российский газ. Как уточнил министр энергетики республики Виктор Парликов, решение будет зависеть от предложенной цены.

Новости мира: в Молдавии оппозиция провела массовую акцию протеста