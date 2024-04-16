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Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в Евросоюз.

Уточняется, что суд дал положительный отзыв на проект закона, по которому после референдума планируется внести изменения в конституцию государства. В частности, там могут появиться положения о европейской интеграции.

"Инициатива о пересмотре конституции <...> соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту", – передает слова председателя КС Домника Маноле ТАСС.

Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул рассказала, что большинство граждан страны не желают прерывать связи с РФ. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти Кишинева поражены "бациллой русофобии", одно это является их ошибкой.