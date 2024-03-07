Европейская народная партия поддержала кандидатуру фон дер Ляйен на новый срок главы ЕК

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Европейская народная партия поддержала кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на новый срок главы Еврокомиссии. Это следует из видеотрансляции съезда партии на ее YouTube-канале.

За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовали 400 делегатов, против высказались 89 человек. После одобрения кандидатуры политика она займет пост на период с 2024 по 2029 год.

После завоевания доверия членов партии фон дер Ляйен заявила, что теперь ей предстоит убедить население.

"Давайте победим на этих европейских выборах", – сказала она.

Между тем в Венгрии ранее выступили против нахождения фон дер Ляйен на посту главы ЕК. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что безопасность и экономические показатели ЕС стали хуже. По его словам, он хотел бы, чтобы после окончания срока действия мандата фон дер Ляйен не делала никаких заявлений и не принимала решений по ситуации в Европе.

