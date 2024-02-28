Во Франции призвали выйти из НАТО и ЕС после слов фон дер Ляйен о войне с РФ

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж выйти из НАТО и ЕС на фоне заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о конфликте с Москвой.

"Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о "грядущей войне" с Россией, к которой мы должны "подготовиться"! <…> Давайте выйдем из ЕС и НАТО <…> и защитим мир", – написал он на своей странице в соцсети X.

Тот уточнил, что европейский чиновник заявила об этом после того, как другие европейские страны отвергли слова президента Франции Эммануэля Макрона.



Последний днем ранее заявлял, что нельзя исключать возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. При этом Макрон подчеркивал, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу касаемо данного вопроса.

В ответ на это официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик призвал все государства воздержаться от риторики, которая могла бы стать причиной дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

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