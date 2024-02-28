Захарова заявила о шоке на Западе от идеи Макрона об отправке войск на Украину

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Союзники Франции по НАТО были в шоке от идеи французского главы Эммануэля Макрона, который предложил отправить на Украину военных. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она подтвердила свои слова, указав на заявления высшего руководства стран Североатлантического альянса, министров иностранных дел и министров обороны, которые отреклись от этого предложения.

"Ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это другая уже будет история", – уточнила Захарова.

По ее словам, никто из союзников Франции так и не понял, зачем французский президент сделал подобное заявление. Официальный представитель МИД РФ предположила, что в условиях паузы по оказанию финансовой помощи со стороны США Франция решила оказать информационно-политическую поддержку Белому дому, чтобы хоть как-то помочь Киеву.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что возможная отправка войск на Украину является суверенным решением третьих стран, но США и НАТО уже дали понять, что подобных планов у них нет.

Изначально об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, некоторые страны Евросоюза и Альянса планируют на основе двусторонних соглашений направить свои войска на Украину.

Спустя время президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страны НАТО разошлись во мнениях по поводу отправки военных на Украину в ходе конференции в Париже. Французский президент подтвердил это, однако он не стал исключать такой возможности в будущем.

После с аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Франции Габриэль Атталь. По его словам, Париж не сможет смириться с перспективой того, что Россия сможет в какой-то момент победить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что если западные страны направят на Украину свои войска, тогда неизбежно прямое столкновение России и Альянса.



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