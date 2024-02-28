В Белом доме назвали отправку войск на Украину суверенным решением других стран

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Возможная отправка войск на Украину является суверенным решением третьих стран, но США и НАТО уже дали понять, что подобных планов у них нет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Он отметил, что каждому союзнику по Североатлантическому альянсу придется принимать это решение самостоятельно.

Кирби напомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у него нет планов вводить войска на Украину под эгидой Альянса, а также заявления президента США Джо Байдена, в которых он неоднократно подчеркивал, что американские войска не будут находиться на Украине для ведения боевых действий.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал о том, что некоторые страны Евросоюза и Североатлантического альянса планируют на основе двусторонних соглашений направить свои войска на Украину. Фицо подчеркнул, что не сможет помешать странам заключить это соглашение с Украиной.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО разошлись во мнениях относительно отправки своих военных на Украину в ходе конференции в Париже.

Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что участникам конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать такой возможности в будущем.

Вслед за Макроном с аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Франции Габриэль Атталь. По его словам, Париж не сможет смириться с перспективой того, что Россия сможет в какой-то момент победить.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что если западные страны направят на Украину свои войска, тогда неизбежно прямое столкновение России и Североатлантического альянса.

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