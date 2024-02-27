При отправке войск Запада на Украину столкновение РФ и НАТО неизбежно – Песков

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Если западные страны направят на Украину свои войска, тогда неизбежно прямое столкновение России и Североатлантического альянса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности (столкновения с НАТО. – Прим. ред.). Вот так и оценим", – сказал он.

Официальный представитель Кремля уточнил, что страны Североатлантического альянса также должны отдавать себе отчет и задаваться вопросом, соответствуют ли действия их интересам и интересам их граждан.

Песков добавил, что Кремль обратил внимание на заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину. Пресс-секретарь отметил, что "сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО – это, конечно, очень важно, это новый элемент".

"Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения", – подчеркнул он.

Более того, указал Песков, целый ряд стран – участниц мероприятия, которое проходило в Париже, сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственного вовлечения в горячий конфликт, в том числе на поле боя.

В свою очередь, глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала неосторожным заявление Макрона по поводу возможности направления войск стран Запада на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Она считает, что он "играет в полководца" и "беспечно говорит о жизни детей".

Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон написал в соцсети Х (бывшая Twitter), что отправка военных на Украину сделала бы Париж участником конфликта. Он назвал безумием перспективу развязывания войны Франции против РФ. Такого же мнения придерживается лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Ранее Макрон на конференции в Париже сообщил, что на данный момент не удалось прийти к общему мнению об отправке военнослужащих западных стран на Украину, однако в будущем такой возможности нельзя исключать. По его словам, западные союзники Киева сформировали коалицию по поставкам ВСУ ракет и бомб средней и большой дальности.

Позже премьер-министр Чехии Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск заявили, что их страны не будут отправлять на Украину своих солдат.

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