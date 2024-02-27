Сенатор Цеков прокомментировал заявления Макрона о России

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Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о России сделал серьезный шаг к развязыванию новой мировой войны, сообщил РИА Новости сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

По мнению сенатора, французскому лидеру следовало бы задуматься над своей воинственной риторикой и остановиться. Он также назвал заявление Макрона безрассудным и безответственным.

"Это заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией. Это еще один очень серьезный шаг фактически к развязыванию новой мировой войны. Это намерение продлить эскалацию конфликта, дальше в него вмешиваться, координировать", – сказал Цеков.

Он добавил, что именно западные страны развязали конфликт на Украине своей политикой, проводимой на протяжении более десятка лет. Более того, эти страны, как считает сенатор, не хотят остановить этот конфликт, что для них же и чревато.

"Своими действиями Макрон рискует перенести конфликт на территорию Франции. Будем надеяться, что народы европейских стран остановят этих безумных политиков", – заключил сенатор.

Ранее Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, но в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

Он также сообщил, что западные союзники Украины договорились сформировать коалицию по поставкам стране дальнобойного вооружения. Девятая коалиция будет специализироваться на глубоких ударах – бомбах и ракетах дальнего действия, уточнял лидер Франции.

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