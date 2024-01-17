Захарова ответила на слова Макрона о недопустимости победы РФ в СВО

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Победа России в СВО от "позволения" французского президента Эммануэля Макрона или кого-либо еще не зависит – страна сделает то, о чем заявила. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале, комментируя слова лидера Франции о недопустимости победы России на Украине.

Макрон в своей речи упомянул, что победа РФ в спецоперации на Украине поставит под угрозу "установленные правила международного порядка". Захарова в ответ на это попросила президента Франции поделиться копией упомянутых "правил", если он ей располагает.

Ранее Макрон призвал не дать России победить на Украине. По его словам, такой исход, как несоблюдение правил международного порядка невозможен для стран Прибалтики. Французам заявление своего лидера не понравилось, и в Сети они написали, что нужно стремиться к миру на Украине, а не разжигать конфликт.

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