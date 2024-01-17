Макрон собирается посетить Украину в феврале для обсуждения поставок вооружений

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Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки оружия Украине и сообщил о намерении согласовать их во время своего визита в Киев в феврале этого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление французского лидера.

Макрон уточнил, что Франция собирается поставить на Украину 40 ракет SCALP и "сотни бомб". Он также рассказал об успехах французской промышленности, которые позволят Парижу отправлять Киеву больше вооружения, в частности, самоходные гаубицы Caesar.

Президент Франции также пообещал продолжать поддержку Украины настолько долго, насколько это потребуется. Это также касается обучения солдат ВСУ, добавил Макрон.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон пока не прорабатывает и не намерен выделять новые пакеты военной помощи Киеву. По его словам, причина состоит в отсутствии бюджетных средств.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что для завершения конфликта на Украине необходимо отказаться от поставок вооружения Киеву.

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