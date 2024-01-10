В НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро в 2024 году

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В Североатлантическом альянсе пообещали украинской стороне "обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление совета Украина – НАТО.

Заседание состоялось в Брюсселе на уровне диппредставителей. Однако в документе нет конкретных данных о новых поставках вооружения и точных денежных средств, которые планируется передать украинской стороне.

"Сегодня страны НАТО дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году", – следует из заявления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой потребовал от Альянса конкретики по теме вступления государства в НАТО.

Совет Североатлантического альянса по Украине состоялся 10 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что заседание проведут на уровне постпредов.

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