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Для завершения конфликта на Украине необходимо отказаться от поставок вооружения Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает портал Exxpress.

"Чем больше поставляют оружия, тем дольше длится война. А чем дольше длится война, тем больше погибнет людей", – сказал Сийярто.

До этого замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт между Россией и Украиной не закончится даже в 2025 году. Он отметил, что в НАТО ожидают затяжного конфликта, в котором еще будут наступления и контрнаступления, с "завоеванием и потерей территорий". По его словам, Альянс будет продолжать поддержку украинцев.

Ранее стало известно, что чиновники Евросоюза приступили к аудиту предоставленного украинской стороне оружия после информации о том, что вклад ряда государств ЕС был меньше, чем предполагалось. Проверку организовали сотрудники Европейской службы внешних связей. Результаты представят к саммиту ЕС, который состоится 1 февраля.

Вместе с тем в СМИ сообщали, что неспособность американской стороны предоставить Киеву финансовую поддержку станет катастрофой как для Украины, так и для самих Штатов. Гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что без помощи США Киев потерпит поражение.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ