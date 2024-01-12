Депутат Госдумы отреагировал цитатой Станиславского на прекращение помощи США Украине

Фото: 123RF/belegan

Депутат Госдумы от Крыма и генерал-майор запаса Леонид Ивлев подверг сомнению заявления США о прекращении помощи Украине. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Пока по Станиславскому: "Не верю!" Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны", – заявил он.

При этом Ивлев добавил, что американские власти еще смогут в будущем организовать новые программы помощи Украине, которые будут прежде всего выгодны им.

Также депутат считает, что прекращение помощи со стороны США станет уроком для властей Украины, которые, по его словам, проигнорировали интересы украинцев ради поддержки Запада.

В ночь на 12 января координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США полностью прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, выделив последний пакет, на который хватило финансирования.

До этого СМИ писали, что неспособность Вашингтона выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для США и Киева. Так, гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что без помощи США Киев потерпит поражение.



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ