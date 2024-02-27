Макрон объявил о создании коалиции по дальнобойному вооружению для Украины

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Западные союзники Украины договорились сформировать коалицию по поставкам стране дальнобойного вооружения. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил по результатам конференции по вопросу поддержки Украины, которая прошла в Париже, сообщает "Радио 1".

Макрон уточнил, что девятая коалиция будет специализироваться на глубоких ударах – бомбах и ракетах дальнего действия. Французский лидер отметил, что сейчас в Европе существует восемь коалиций по упрощению поставок вооружения Киеву, включая боеприпасы, артиллерию, системы ПВО.

Глава Франции также сообщал, что на конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

Ранее Макрон назвал агрессивным поведение РФ в отношении Европы. По его словам, в последние месяцы по всей территории Европы начали происходить операции по дезинформации и манипулированию информацией, участились случаи кибератак, которые, в свою очередь, стали более систематизированными и усиленными.

Макрон пообещал Украине поставки новых дальнобойных вооружений