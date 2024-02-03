Французский политик заявил, что Макрон приближает ядерную войну с Россией

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Французский президент Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с РФ. Таким мнением поделился лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Таким образом политик прокомментировал недавнее заявление Макрона о том, что Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Евросоюза.

Филиппо считает, что слова президента Франции противоречат военной доктрине страны и сравнимы с государственной изменой.

По его словам, передача французского ядерного оружия в руки ЕС фактически означает его возможное использование, к примеру, в случае противостояния Польши или Латвии с Россией.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не планирует размещать ядерное оружие в других странах, кроме Белоруссии.

Рябков также заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от возвращения тактического ядерного оружия в Великобританию. Подобный сценарий станет движением к эскалации, подчеркнул замминистра.