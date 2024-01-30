В МИД РФ заявили, что предостерегли США от возвращения ядерного оружия в Великобританию

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Москва предостерегает Вашингтон от возвращения тактического ядерного оружия в Великобританию. Подобный сценарий станет движением к эскалации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безопасность ни Соединенного Королевства, ни США от этого не укрепится. Какой-то эффект устрашения в наш адрес здесь отсутствует. Это повышение общего уровня эскалации и угрозы в Европе", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил замминистра, РФ не претендует на получение сигналов от США и Великобритании. У Москвы присутствуют другие возможности отслеживать ситуацию, сказал Рябков.

"Мы предостерегаем натовцев во главе с США от дальнейшей эскалации, которая становится все более опасной", – добавил он.

Ранее в ООН заявили, что мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует, подчеркивал председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши.

Также Госдеп США призвал все государства, у которых есть ядерные вооружения, объявить мораторий на их испытание. Отмечалось, что Вашингтон был первым, кто подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в сентябре 1996 года.

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