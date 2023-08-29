Госдеп США призвал страны с ядерным оружием объявить мораторий на его испытание

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Американская сторона призвала все государства, у которых есть ядерные вооружения, объявить мораторий на их испытание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, которая выступила на собрании ГА ООН.

Она напомнила, Вашингтон был первым, кто подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в сентябре 1996 года.

"С тех пор США поддерживали полный мораторий на испытательные ядерные взрывы. И США призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить или поддерживать такой мораторий", – подчеркнула Дженкинс.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ядерное сдерживания на сегодняшний момент представляет собой единственный ответ на некоторые угрозы безопасности России.

Глава ведомства указал, что Североатлантический альянс нарушил принцип неделимости безопасности и провозгласил себя ядерным альянсом. По его мнению, НАТО сделала ставку на стратегическое поражение российской стороны.