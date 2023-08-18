В МО РФ заявили, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны

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НАТО по итогам саммита в Вильнюсе окончательно вернулась к схемам холодной войны в отношениях с Россией. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин в ходе II Международного антифашистского конгресса в Минске.

"В документах саммита Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности Альянса. Коллективный Запад не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми средствами, в том числе военными", – цитирует его РИА Новости.

В этом контексте Горемыкин напомнил и о планах по долгосрочной поддержке Украины и модернизации ее армии, а также о решении о возможности развертывания трехсоттысячной армии в одной из стран блока при наличии угрозы. По его словам, Альянс использует ситуацию на Украине как повод для наращивания своих сил, в частности, дальнейшего расширения и размещения ударных вооружений.

На этом фоне, заметил замглавы Минобороны, Россия и Белоруссия вынуждены принимать ответные меры. Именно этим обусловлено размещение на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия, передача Минску комплексов "Искандер-М" и переоборудование белорусских самолетов под несение ядерного оружия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать Украине поддержку до тех пор, пока та не победит в конфликте с Россией. Так он прокомментировал информацию о том, что Украину могут принять в НАТО якобы в обмен на территориальные уступки в пользу РФ.



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