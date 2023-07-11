Песков уличил Запад в непонимании своих ошибок после идеи разместить базы НАТО у границ РФ

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Западные государства не понимают своих ошибок, которые стали причиной нынешней конфликтной ситуации. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Литвы Гитанаса Науседы, который предложил разместить базы НАТО у границы с Россией.

Он указал, что продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к РФ стала одной из причин ситуации, которая развернулась сейчас.

"Здесь очень важно отдавать себе отчет, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении. Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление", – поделился он.

При этом, продолжил Песков, предполагаемое вступление Украины в НАТО может быть очень опасным для безопасности Европы. По словам пресс-секретаря президента РФ, принимающие подобное решение обязаны отдавать себе в этом отчет.

Песков также прокомментировал новости о возможном вступлении Швеции в Альянс. Представитель Кремля указал, что российская сторона отреагирует аналогичным образом, когда ряды НАТО пополнила Финляндия.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, чтобы сократить процесс присоединения. По его словам, он представил план из трех пунктов по приближению Киева к НАТО.

О том, что Литва призвала организацию забыть про акт сотрудничества с Москвой и создать базы у российских границ, стало известно утром 11 июня. До этого сообщалось, что Альянс уже согласовал план по защите от РФ впервые после холодной войны.

Литва призвала НАТО создать базы у границ с Россией